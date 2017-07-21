Аренда с правом выкупа. Португальский защитник "Динамо" продолжит карьеру в Испании

Португальский защитник "Динамо" Виторину Антунеш успешно прошел медицинское обследование в испанском "Хетафе".

Антунеш будет в течение года выступать в мадридской команде на правах аренды, сообщает football.ua.

Отмечается, что "Хетафе" заплатит "Динамо" 500 тысяч евро за аренду португальского футболиста, а следующим летом сможет выкупить его за 2,5 миллиона.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник сборной Румынии может продолжить карьеру в "Динамо".