Две медали и рекорд. Украинцы завоевали награды в показательном виде программы Всемирных Игр

На проходящих в польском Вроцлаве Всемирных Играх украинка Елена Буряк стала чемпионкой, победив в одной из дисциплин академической гребли — гребле на эргометрах, которая впервые попала в программу этих соревнований в качестве показательного вида (завоеванные награды не учитываются в общем медальном зачете Игр).

Буряк победила на "дистанции" 2000 метров, показав время 6 минут 22,8 секунды и установив мировой рекорд, сообщает Радио "Свобода".

На второй строчке — Сесилия Велин из Швеции, бронза — у австрийки Магдалены Лобниг.

В этой же дисциплине у мужчин украинец Антон Бондаренко завоевал бронзовую медаль с результатом 5 минут 46,5 секунды. Выиграл соревнования Оливер Цидлер (Германия), серебро завоевал поляк Бартош Заблоцки.

Соревнования в гребле на эргометрах проходят в помещении. Это имитация гребли на различных стационарных устройствах, которая широко используется спортсменами в подготовке и для исследования биомеханики гребли.

Напомним, ранее сообщалось, что на Всемирных Играх сборная Украины завоевала две медали в пауэрлифтинге.

Фото: @scu.org.ua.