На Всемирных Играх сборная Украины вошла в ТОП-8 лучших команд

На проходящих в польском Вроцлаве Всемирных Играх сборная Украины поднялась на восьмое место в общем командном зачете.

На данный момент на Всемирных играх разыграно 138 из 199-ти комплектов наград, сообщает scu.org.ua.

Сборная Украины завоевала уже 21 медаль — с учетом бронзы Романа Головатюка. Среди них 6 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых. Наша команда сделала рывок в медальной таблице, поднявшись за минувший день на три строчки.

Лидирует в рейтинге стран-участниц сборная России (26 золотых — 12 серебряных — 10 бронзовых). Вторые — итальянцы (14-10-10), третьи — немцы (11-8-9). При этом по общему числу наград украинцы — в пятерке лучших, замыкая топ-5. Всемирные Игры во Вроцлаве пройдут до 30 июля.

Напомним, ранее украинцы завоевали награды в показательном виде программы Всемирных Игр.

Фото: filacrosse.com.