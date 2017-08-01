СМИ рассказали о грязной победе "Шахтера" на "Сталью": били соперника по лицу и в пах

Матч 3-го тура УПЛ в Днепре, где каменская "Сталь" принимала "Шахтер" и проиграла — 1:2, стал самым скандальным в туре из-за грязной игры "горняков".

Комитет арбитров ФФУ в рамках проекта "Post Scriptum" разобрал отдельные эпизоды матча и дал им оценку, сообщает Проспорт-ТСН.

Так, внимание привлекло решение арбитра в отношении полузащитника "Шахтера" Тайсона. В матче со "Сталью" на 51-й минуте он получил желтую карточку за отмашку в лицо сопернику.

"Эти действия следует считать намеренным агрессивным поведением, поскольку реакция на действия соперника проходила в виде умышленного нанесения удара рукой в лицо последнему. Эти действия были совершены после свистка арбитра, который должен был показать игроку №7 команды гостей красную карточку", — говорится в объяснении.

В других эпизодах матчей "Мариуполь" — "Черноморец", "Александрия" — "Заря", "Олимпик" — "Верес" и "Динамо" — "Карпаты" оценка арбитров была правильной.

Любопытно, что вне поля зрения Комитета остался эпизод, в котором капитан "горняков" Дарио Срна ударил в пах игрока команды соперника Ореста Кузыка.

Напомним, в финальном матче Кубка Украины 2016/2017, в котором "Шахтер" минимально победил "Динамо" — 1:0, были несколько спорных моментов, которые могли повлиять на исход игры. На 75-й минуте лежавший на земле Срна ударил по ногам Гармаша и должен был получить вторую желтую карточку и заработать удаление, однако арбитр матча Константин Труханов всего лишь назначил фол.