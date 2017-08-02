Накануне матча с Украиной сборную Турции возглавил Луческу

Известный румынский специалист Мирча Луческу стал новым главным тренером сборной Турции по футболу.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте Федерации футбола Турции.

Контракт с именитым тренером заключен на два года с возможностью продления еще на один. 72-летний Луческу сменил на этом посту другого возрастного тренера — Фатиха Терима.

Напомним, что следующий матч сборная Турции проведет против Украины в Харькове 2 сентября.

Напомним, ранее в "Зените" объяснили неудачи Луческу в России.