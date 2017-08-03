"Динамовцы" об игре с "Янг Бойз". Хацкевич не понял, что случилось, Ярмоленко стыдно, а у Мбокани не сложилось

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал игру с "Янг Бойз", в которой киевляне проиграли со счетом 0:2 и вылетели из Лиги Чемпионов.

"Вообще не понятно, что случилось. Особенно в первом тайме, хотели выходить за счет длинных передач, но вообще не могли завязать игру, все такие зажатые были. Быстрый гол сильно повлиял на сегодняшний матч.

Проиграли все подборы в первом тайме, а во втором хоть и начало что-то получаться, но по такой игре не заслуживали положительного результата. Мне тяжело, ребятам тяжело, но нужно держать удар. Все-таки надо было выходить на поле и не сохранять счет, а играть в футбол.

Своим футболистам сказал, что мы вместе все и проигрываем, и выигрываем. Мы в агрессивности и жажде борьбы уступили "Янг Бойз". Надеюсь, что больше таких матчей не будет", — сказал Хацкевич, пишет 112 Укрваина.

Нападающий "Динамо" Андрей Ярмоленко нашел в себе силы прокомментировать ответный поединок с "Янг Бойз": "Нужно уметь выигрывать и нужно уметь проигрывать. Мне очень стыдно за сегодняшнюю игру… Сейчас внутри пустота. У меня просто нет слов", сообщается на сайте fcdynamo.kiev.ua.

По его словам, в игре все "90 минут наши футболисты уродовались на поле, а не играли – так тяжело показать хороший футбол".

Своими впечатлениями от ответного матча с "Янг Бойз" поделился нападающий киевлян Дьемерси Мбокани.

"Игра у нас не сложилась с первых минут, соперники спровоцировали пенальти, который я бы не назвал бесспорным, и после этого наша команда не смогла собраться и сконцентрироваться. А у "Янг Бойз" уже был в запасе гол на выезде", — говорит нападающий.

Стоит отметить, что теперь киевлян ожидают матчи плей-офф Лиги Европы.

Напомним, в первом матче неделю назад "Динамо" добыло победу — 3:1.