"Александрия" — фаворит, "Олимпик" — аутсайдер. Букмекеры назвали ставки на матчи квалификации ЛЕ

Накануне ответных матчей квалификации Лиги Европы ведущие букмекерские конторы мира опубликовали коэфициенты, где "Александрия" является фаворитом в паре с румынской "Астрой", а донецкий "Олимпик" — аутсайдером в игре с греческим ПАОКом.

Об этом со ссылкой на специализированный портал BetExplorer сообщает УНИАН.

В паре "Александрия" — "Астра" 26 ведущих букмекерских контор не смоневаются в победе украинского клуба. Средний коэффициент на победу хозяев поля — 1,83 к 1, в о время как на ничью — 3,29 к 1, а на победу румынской команды — 4,36 к 1.

В первом матче в Румынии "Александрия" и "Астра" сыграли вничью — 0:0. Таким образом, хозяев из Александрии устроит сегодня только победа, а гостей — победа и любая результативная ничья. В случае повторения результата первого матча - 0:0 — будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

В паре ПАОК — "Олимпик" ставки на хозяев поля еще выше. Коэффициент ан победу греческой команды составляет в среднем 1,38 к 1, в то время как на ничью — 4,23, а на победу украинского клуба —8,34 к 1.

Матч недельной давности в Киеве завершился со счетом 1:1. Таким образом, хозяев поля устроит нулевая ничья или победа с любым счетом. Украинскую команду, в свою очередь, устроит победа или результативная ничья, начиная со счета 2:2. В случае повторения результата первого матча — 1:1 —будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне в ответном матче квалификации ЛЧ киевское "Динамо" в гостях безвольно уступило швейцарскому "Янг Бойз" со счетом 0:2 и вылетело в Лигу Европы.