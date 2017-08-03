Отобрать ЧМ-2018. Россию обвинили в эксплуатации северокорейских рабочих при постройке стадионов

Необходимо провести "прозрачное расследование" условий труда на стройках спортивных объектов к Чемпионату мира – 2018 в РФ и рассмотреть возможность отобрать у России право проведения турнира.

Об этом идет речь в письме группа из восьми сенаторов США к Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), сообщает "Немецкая волна".

Сенаторы ссылаются на сообщения СМИ и правозащитной организации Human Rights Watch о задействовании северокорейских рабочих и нарушениях условий труда при строительстве стадионов к ЧМ-2018. "Главное спортивное событие не должно строиться на спинах самых незащищенных людей в мире", — говорится в письме.

Если подозрения в нарушениях подтвердятся, сенаторы требуют лишить Россию права проведения мундиаля. Кроме того, в обращении содержится призыв исключить КНДР из состава ФИФА. "Правительство, которое является одним из главных нарушителей прав человека в мире, не должно получать международную легитимность и финансовую выгоду от самого популярного вида спорта в мире", — указано в письме.

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил в тот же день агентству ТАСС, что на стройплощадках арен к ЧМ-2018 нарушений нет. "Никаких нарушений нет, пора закрыть эту тему, они (рабочие из КНДР, — ред.) не работают на объектах чемпионата мира. Надеюсь, ФИФА это им (сенаторам, — ред.) разъяснит", — сказал он.

Отметим, что 25 мая британская газета The Guardian со ссылкой на письмо президента ФИФА Джанни Инфантино сообщила, что ФИФА нашла "убедительные доказательства присутствия северокорейских рабочих на стройке стадиона в Санкт-Петербурге". Инфантино отмечал также "сравнительно большое число нарушений" условий труда и "несчастные случаи, повлекшие смерть рабочих" на петербургской стройплощадке, писала The Guardian.

Напомним, ранее сообщалось, что в России горел еще один стадион, строящийся к ЧМ-2018.