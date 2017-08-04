Жеребьевка плей-офф Лиги Европы. "Динамо" сыграет с португальцами, "Александрия" сразится с БАТЭ

В пятницу, 4 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги Европы.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте соревнований.

Согласно результатам жеребьевки, киевское "Динамо" сыграет с португальским "Маритиму".

В свою очередь, "Александрия" сразится с белорусским БАТЭ.

Первые матчи пройдут в Фуншале (Португалия) и Борисове (Беларусь). Игры состоятся 17 и 24 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что "Александрия" победила румын и пробилась в плей-офф Лиги Европы.