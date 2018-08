Против Лома. Украинский боксер досрочно победил колумбийца, опубликованы фото и видео

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко третий раз защитил свой титул и заработал себе в актив шестую подряд досрочную победу.

В Лос-Анджелесе он уверенно победил в десятом бою на профи-ринге колумбийского боксера Мигеля Марриагу, сообщает Укринформ.

Украинец владел преимуществом на протяжении всего поединка, который длился всего семь раундов из двенадцати. Он дважды отправлял соперника в нокдану.

#LomachenkoMarriaga is trending worldwide... and it's OVER! @Vasyllomachenko earns another impressive win. pic.twitter.com/t2yqtfi6RQ