"Карпаты" согласились сыграть матч УПЛ в прифронтовом Мариуполе

В рамках пятого тура Премьер-лиги львовские "Карпаты" поедут в гости к "Мариуполю" и сыграют на местном стадионе, несмотря на предыдущие заявления о боязни играть на востоке Украины.

Ранее "Карпаты" вместе с "Динамо" не хотели играть в Мариуполе, мотивируя это непосредственной близостью к зоне боевых действий, пишет sportarena.com.

"Карпаты" уже не проявляют никакого негатива по этому поводу. Как сообщили Sport Arena в УПЛ, Премьер-лига совместно с "Карпатами" контролирует организацию всех мер безопасности, которые касаются проведения матча и не выражают никакого негатива насчет выезда в Мариуполь. Матч организовывается в обычном порядке, и все идет по плану.

Напомним, ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что без письменных гарантий столичный клуб не будет играть в прифронтовом Мариуполе.

Фото: fcmariupol.com.