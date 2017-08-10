В рейтинге ФИФА сборная Украины съехала на 27-место, а Россия прозябает на 62-м

Международная футбольная федерация (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных команд мира, в котором Украина с 25-й позиции съехала на 27 место (843 балла).

В первой десятке рейтинга произошли некоторые изменения — сборная Бразилии (1604) опередила "бундесмашину" (1549), Аргентина осталась на третьем месте (1399), а чемпионы Европы — португальцы с четвертого места (1267) опустились на две позиции вниз, пропустив вперед Швейцарию (1329) и Польшу (1319). 7-е место осталось за командой Чили (1250), 8-е за Колумбией (1208), на 9-е место поднялась Бельгия (1194), которая на одну позицию опередила Францию (1157).

Соперники сборной Украины по отбору к ЧМ-2018 также несколько ухудшили свое положение — Хорватия и Исландия опустились на одну строчку, Косово — на три. Турция и Финляндия остались на своих прежних местах.

Рейтинг ФИФА:

1 (2). Бразилия — 1604

2 (1). Германия — 1549

3 (3). Аргентина — 1399

4 (5). Швейцария — 1329

5 (6). Польша — 1319

6 (4). Португалия — 1267

7 (7). Чили — 1250

8 (8). Колумбия — 1208

9 (10). Бельгия — 1194

10 (9). Франция — 1157

...16 (15). Хорватия — 1007*

...20 (19). Исландия — 927*

...27 (25). УКРАИНА — 843

...33 (33). Турция — 779*

...110 (110). Финляндия — 293*

...180 (177). Косово — 90*

* — Соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2018.

А тем временем, хозяйка ЧМ-2018 сборная России продолжает прозябать на 62-м месте рейтинга (590 баллов)

Напомним, месяцем ранее сборная Украины сделала значительный рывок и с 37-м позиции в рейтинге поднялась на 25 место, имея 843 балла.