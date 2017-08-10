В рейтинге ФИФА сборная Украины съехала на 27-место, а Россия прозябает на 62-м

Команда Андрея Шевченко опустилась в мировом рейтинге.
Международная футбольная федерация (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных команд мира, в котором Украина с 25-й позиции съехала на 27 место (843 балла).
В первой десятке рейтинга произошли некоторые изменения — сборная Бразилии (1604) опередила "бундесмашину" (1549), Аргентина осталась на третьем месте (1399), а чемпионы Европы — португальцы с четвертого места (1267) опустились на две позиции вниз, пропустив вперед Швейцарию (1329) и Польшу (1319). 7-е место осталось за командой Чили (1250), 8-е за Колумбией (1208), на 9-е место поднялась Бельгия (1194), которая на одну позицию опередила Францию (1157).
Соперники сборной Украины по отбору к ЧМ-2018 также несколько ухудшили свое положение — Хорватия и Исландия опустились на одну строчку, Косово — на три. Турция и Финляндия остались на своих прежних местах.
Рейтинг ФИФА:
1 (2). Бразилия — 1604
2 (1). Германия — 1549
3 (3). Аргентина — 1399
4 (5). Швейцария — 1329
5 (6). Польша — 1319
6 (4). Португалия — 1267
7 (7). Чили — 1250
8 (8). Колумбия — 1208
9 (10). Бельгия — 1194
10 (9). Франция — 1157
...16 (15). Хорватия — 1007*
...20 (19). Исландия — 927*
...27 (25). УКРАИНА — 843
...33 (33). Турция — 779*
...110 (110). Финляндия — 293*
...180 (177). Косово — 90*
* — Соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2018.
А тем временем, хозяйка ЧМ-2018 сборная России продолжает прозябать на 62-м месте рейтинга (590 баллов)
Напомним, месяцем ранее сборная Украины сделала значительный рывок и с 37-м позиции в рейтинге поднялась на 25 место, имея 843 балла.