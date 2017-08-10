СМИ напомнили, как сборная Украины проиграла туркам три матча из четырех

10 августа 2017, 17:22

Суммарный счет забитых и пропущенных мячей — 2:8

Артем Филимонов и Юкуслу Окай (U-16) в борьбе за мяч

Накануне матча по отбору к ЧМ-2018 между национальными сборными Украины и Турции в Харькове журналисты вспомнили перипетии встреч "сине-желтой" дружины с потомками янычар.

В своей истории отечественная сборная провела с южными соседями четыре спарринга, и только один из них можно считать относительно удачным. В феврале 2003 года команда Леонида Буряка отыграла на ноль в Измире, причем тогда Турция была на кураже после бронзы на ЧМ-2002. В трех остальных случаях украинцы неизменно проигрывали. Причем дома ухитрились получить разгром. Суммарный счет — 2:8, пишет "Команда №1".

 

1 мая 1996 года. Самсун. Турция — Украина — 3:2

Это была вторая игра тренерского тандема Йожеф Сабо — Леонид Буряк, которые руководили двумя сильнейшими на тот момент командами Украины, — "Динамо" и "Черноморцем". Заместитель президента ФФУ Анатолий Биденко изначально представил их как напарников, но позже выяснилось, что по документам главный — Сабо.

В Самсуне первые матчи в национальной команде провели 20-летний Александр Зотов (всего сыграл 4 раза) и 21-летний Виталий Косовский (25), а 19-летний Андрей Шевченко забил первый из своих 48 голов (в 4-м по счету матче). В то же время 28-летний Тимерлан Гусейнов поставил точку в своем бомбардирском реестре (8-й гол) — он еще несколько лет оставался лучшим снайпером сборной. Только в 1999-м его превзойдет Сергей Ребров, а Шевченко догонит, чтобы в 2000-м выйти вперед.

Для трех футболистов спарринг с Турцией стал последним в составе национальной команды — для Евгения Похлебаева (всего — 14 игр), Сергея Шматоваленко (8) и Игоря Жабченко (11). Похлебаеву тогда было 24 года, Жабченко — 27, Шматоваленко — 29.

Голы: 1:0 Хакан Шукур (8), 1:1 Шевченко (11), 2:1 Фарук (14), 3:1 Тугай (33), 3:2 Гусейнов (34).

 

12 февраля 2003 года. Измир. Турция — Украина — 0:0

В первом поединке 2003 года в сборной Украины дебютировал 21-летний Руслан Ротань, который сейчас имеет в своем активе 93 матча в ее составе. В том числе 19 — с капитанской повязкой. Чаще капитанами сборной были только трое — Андрей Шевченко (58), Анатолий Тимощук (41) и Олег Лужный (39).

Закончили свою карьеру в сборной в Измире двое — 31-летний Сергей Коновалов (22-я игра по счету) и 33-летний Виктор Скрипник (24).

 

12 августа 2009 года. Киев. Украина — Турция — 0:3

Это было последнее поражение команды Алексея Михайличенко в спаррингах и предпоследнее вообще — до осечки в ноябре 2009-го в плей-офф отбора ЧМ-2010 с Грецией в Донецке (0:1).

Матч с турками стал последним за сборную в карьере 24-летнего Григория Ярмаша (8-й по счету).

Голы: 0:1 Тунджай (58), 0:2 Сервет (63), 0:3 Хамит (67).

 

5 июня 2012 года. Ингольштадт (Германия). Украина — Турция — 0:2

А этот матч стал последним поражением Олега Блохина на посту главного тренера сборной Украины в спаррингах. После встречи с Турцией начался финальный турнир Евро-2012, а в сентябре, уже после старта отбора ЧМ-2014, Блохина поманили в "Динамо", и он сорвался с места.

Последним стал этот спарринг и для 35-летнего Андрея Шевченко. После этого он провел еще три матча на чемпионате Европы и завершил выступления за национальную команду. Всего провел 111 поединков, забил 48 мячей.

Голы: 0:1 Джанер (30), 0:2 Мустафа (70).

Напомним, неделей ранее 72-летний румынский специалист Мирча Луческу стал новым главным тренером сборной Турции по футболу, сменив возрастного Фатиха Терима.

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Украина Турция сборная поражение Шевченко Михайличенко Блохин Сабо ЧМ2018
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