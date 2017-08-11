Премьер-лига. "Динамо" разгромило "Зірку", видео голов

В пятницу, 11 августа, в Киеве прошел матч пятого тура украинской Премьер-лиги между местным "Динамо" и "Зіркою" из Кропивницкого, он завершился со счетом 3:0.

Игра проходила на НСК "Олимпийский".

На протяжении всей игры киевляне имели подавляющее игровое и территориальное преимущество, но реализовать его сумели только во втором тайме, пишет УНИАН.

Ближе к концу второй половины игры Буяльский начал новую атаку "Динамо", сделал заброс в штрафную площадку гостей, а там мяч подхватил Гармаш, отдал и Мбокани головой перебросил выбежавшего навстречу голкипера.

На 76-й минуте киевляне заработали пенальти, его реализовал Ярмоленко, сделав счет 2:0. Спустя несколько минут Мбокани зацепился за мяч в штрафной "Зірки", отпасовал на Гармаша, а тот навесил точно на голову Ярмоленко, который пробил в дальний угол и увеличил отрыв от противника.

После игры "Динамо" сохранило первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, у него 13 очков, а на втором месте расположился донецкий "Шахтер", завоевавший девять.

"Динамо" — "Зірка" 3:0

Голы: Мбокани, 48, Ярмоленко, 76 (с пенальти), 79

"Динамо": Коваль — Морозюк, Хачериди (Гармаш, 46), Кендзера, Кадар — Сидорчук, Буяльский — Цыганков (Шепелев, 77), Ярмоленко, Гонсалес — Мбокани (Кравец, 81);

"Зірка": Паст — Полегенько, Фатеев, Ковалев, Пепе, Цюпа (Оганесян, 64) — Драченко, Загальский, Дрышлюк (Кастельс, 84) — Чичиков (Прядун, 61), Эсеола;

Предупреждения: Шепелев — Цюпа.

Видео голов

Напомним, 6 августа в Полтаве прошел матч четвертого тура Премьер-лиги между "Динамо" и местной "Ворсклой", тогда хозяева поля в присутствии 9 тыс. 500 зрителей смогли сохранить ворота сухими и удержать ничью — 0:0.

Видео: ТСН