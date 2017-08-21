Премьер-лига: "Динамо" разгромило "Сталь", а "Ворскла" победила "Мариуполь"

В воскресенье вечером, 20 августа, прошли матчи шестого тура украинской Премьер-лиги "Динамо" — "Сталь" и "Ворскла" — "Мариуполь".

Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

Игры состоялись в Киеве и Полтаве, они завершились со счетом 4:1, а также 1:0 соответственно.

"Динамо" вышли на поле в экспериментальном составе, вне заявки остались несколько человек "основы", в том числе Ярмоленко и Мбокани, в рамке ворот дебютировал Бущан, пишет УНИАН.

Примечательно, что первая же атака "бело-синих" завершилась голом — Кравец "ассистировал" Беседину, а тот открыл счет на второй минуте. На 26-й минуте отрыв увеличил Кравец.

В конце первого тайма после подачи Гусева с углового отличился Вида. На 53-й минуте Кузык сократил отставание "Стали" в счете, но уже на 65-й Кравец оформил дубль и установил окончательный счет — 4:1. После матча "Динамо" снова возглавило турнирную таблицу, имея 16 пунктов, а у "Стали" так и осталось шесть очков.

Видеообзор матча

"Динамо" — "Сталь" 4:1

Голы: Беседин, 2, Кравец, 26, 65, Вида, 40 — Кузык, 54

"Динамо": Бущан — Кендзера, Вида, Хачериди, Пиварич (Миколенко, 7) — Гусев (Дерлис Гонсалес, 66), Сидорчук (Буяльский, 46), Шепелев, Цыганков — Беседин, Кравец;

"Сталь": Пеньков — Мыцык, Грачов, Даниэлян, Павлюк — Месхи (Якимив, 81), Г. Малакян (Костенко, 76) — Задерака (Хоцяновский, 63), Мысык, Кузык — Э.Малакян;

Предупреждения: Мысук, Г. Малакян

Между тем в Полтаве "Ворскла" одержала непростую победу. Единственный гол в противостоянии был забит на 82-й минуте — с передачи Ребенка отличился защитник команды Чижов. Благодаря победе "Ворскла" набрала 13 очков и поднялась на третью строчку турнирной таблицы, у "Мариуполя" осталось восемь пунктов.

Видеообзор матча

"Ворскла" — "Мариуполь" 1:0

Гол: Чижов, 83

"Ворскла": Ткаченко — Пердута, Чижов, Даллку, Матвиенко — Чеснаков, Скляр (Кравченко, 74) — Кадимян (Кулач, 60), Шарпар, Ребенок — Коломоец (Загорулько, 86);

"Мариуполь": Худжамов — Кирюханцев, Яворский, Вакуленко, Насонов — Кольцов, Рудыка — Чурко (Кисиль, 64), Мишнев, Болбат (Кожанов, 88) — Фомин (Борячук, 78);

Предупреждения: Скляр, Чижов — Насонов, Кольцов, Рудыка.

Напомним, 20 августа в рамках шестого тура Премьер-лиги состоялись поединки "Зірка" — "Заря" и "Карпаты" — "Александрия", они закончились со счетом 2:1 и 0:0 соответственно. Узнать больше о матчах можно здесь.

Фото: upl.ua, видео: ТСН