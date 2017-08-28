Универсиада-2017. Украинские спортсмены завоевали "золото" по прыжкам в воду

В тайваньском Тайбэе на летней Универсиаде-2017 украинские спортсмены Александр Горшковозов и Анастасия Недобига завоевали золотую медаль по прыжкам в воду в смешанных командах.

О этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные официального сайта соревнований.

В то же время агентство уточнило, что наши соотечественники набрали 398.90 балла, оставив конкурентов далеко позади.

Второе место заняли канадцы (362.80 балла), третьими стали немцы (353.15 балла). Завоеванное "золото" стало 10-м для Украины на Универсиаде, команда cтраны занимала седьмое место в общекомандном зачете.

Напомним, Универсиада-2017 стартовала в Тайбэе 19 августа, а завершится 30 числа. Ранее сообщалось, что украинец Олег Верняев завоевал первое место в соревнованиях по спортивной гимнастике в многоборье.

Фото: facebook.com/olympicua