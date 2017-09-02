Букмекеры назвали фаворита в матче отбора на ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции

Ведущие букмекерские конторы мира считают сборную Украины фаворитом в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 против команды Турции.

Об этом сообщает специализированный портал Betexplorer.

По данным 26 ведущих контор мира сборная Украины является фаворитом на ставках с небольшим преимуществом.

Средний коэфициент на победу хозяев поля составляет 2,20 к 1, на ничью — 3,21 к 1, на победу команды Турции — 3,45 к 1.

Напомним, ранее Шевченко назвал преимущество сборной Украины перед матчем с Турцией.