Квалификация на ЧМ-2018: триумф Испании, лидерство Сербии и печаль Хорватии

Во вторник, 5 сентября, поздно вечером состоялись очередные матчи 8-го тура квалификационного раунда на Чемпионат мира 2018 года.

В группе D Австрия сыграла вничью с Грузией, Молдова уступила Уэльсу, а Ирландия минимально проиграла Сербии

Молдова — Уэльс 0:2

Голы: 0:1 — 80 Робсон-Кану, 0:2 — 90 Рэмзи.

Молдова — Чебану, Епуряну, Бордиян, Посмак, Граур (Амброс, 85), Ионицэ (Бугаев, 85), Пащенко (Кожокарь, 70), Антон, Розгонюк, Дедов, Гынсарь.

Уэльс — Хеннесси, Гантер, Дэвис, Уильямс, Честер, Лоуренс (Вудберн, 61), Аллен, Робсон-Кану (Эдвардс, 88), Рэмзи, Бэйл, Кинг (Воукс, 67).

Ирландия — Сербия 0:1

Гол: 0:1 — 55 Коларов.

Ирландия — Рэндолф, Кларк, Уорд (О'Дода, 72), Кристи, Даффи, Хулахан (Мерфи, 62), Мейлер (Хурихэйн, 80), Макклейн, Брэйди, Уолтерс, Лонг.

Сербия — Стойкович, Максимович, Вукович, Коларов, Иванович, Тадич (Гудель, 82), Матич, Костич (Митрович, 72), Миливоевич, Рукавина, Митрович (Прийович, 80).

Австрия — Грузия 1:1

Голы: 0:1 — 8 Гвилия, 1:1 — 43 Шауб.

Австрия — Линднер, Драгович, Бауэр, Хинтереггер, Алаба (Шауб, 38), Баумгартлингер, Гриллич (Ильзанкер, 80), Арнаутович, Кайнц, Данзо, Харник (Янко, 68).

Грузия — Макаридзе, Наваловский, Кверквелия, Кашия, Какабадзе, Ананидзе, Казаишвили (Хочолава, 90), Канкава, Квеквескири, Гвилия (Меребашвили, 69), Квилитая (Двалишвили, 88).

В "украинской" группе I Турция минимально выиграла у Хорватии, а Финляндия на выезде обыграла Косово, в результате чего сохранилась интрига — шансы выйти на Мундиаль сохраняют сразу четыре команды.

Косово — Финляндия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 — 83 Пукки.

Косово — Уйкани, Яшаница, Пакярада (Мурики, 82), Войвода, Ррахмани, Алуши, Крюэзю, Бериша (Зенели, 70), Бериша, Рашица (Халими, 62), Нухиу.

Финляндия — Градецки, Вяйсянен, Араюури, Аркивуо (Пиринен, 64), Лам, Йенсен (Скрабб, 54), Спарв, Лод (Туоминен, 90), Хямяляйнен, Гранлунд, Пукки.

Турция — Хорватия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 — 75 Тосун.

Турция — Бабаджан, Айхан, Эркин, Сеюнджю, Туран (Мор, 70), Топал, Озъякуп, Шахин (Йокушлу, 87), Чалханоглу, Тосун, Йылмаз (Туфан, 82).

Хорватия — Субашич, Врсалько (Чоп, 84), Ловрен, Пиварич, Вида, Брозович, Перишич, Бадель, Модрич, Ковачич (Крамарич, 71), Калинич (Манджукич, 62).

В группа G Испания уничтожила Лихтенштейн, Италия минимально обыграла Израиль, а Македония сыграла вничью с Албанией.

Лихтенштейн — Испания 0:8 (0:4, 0:4)

Голы: 0:1 — 3 Рамос, 0:2 — 15 Мората, 0:3 — 16 Иско, 0:4 — 39 Сильва, 0:5 — 51 Аспас, 0:6 — 54 Мората, 0:7 — 63 Аспас, 0:8 — 89, автогол Геппель.

Лихтенштейн — Йеле, Кауфманн, Малин, Геппель, Бюхель, Визер, Полверино (Зеле, 78), Бургмайер (Вольфингер, 83), Хаслер, Саланович, Квинтанс (Йылдыз, 60).

Испания — Де Хеа, Монреаль, Пике, Рамос (Начо, 46), Алькантара, Иско (Деулофеу, 56), Бускетс, Сильва (Аспас, 46), Иньеста, Педро, Мората.

Италия — Израиль 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 — 53 Иммобиле.

Италия — Буффон, Бардзальи, Дармиан, Конти (Дзаппакоста, 49), Астори, Кандрева (Бернардески, 87), де Росси, Верратти (Монтоливо, 90), Инсинье, Иммобиле, Белотти.

Израиль — Харуш, Цедек, Келтьенс, Давидзада, Бен Хаим, Кабха, Коэн (Эйнбиндер, 77), Натхо, Меликсон (Бен Хаим, 62), Рафаелов, Шехтер (Бенаюн, 69).

Македония — Албания 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 0:1 — 52 Роши, 1:1 — 78, пенальти Трайковски.

Македония — Димитриевски, Муслиу, Ристевски (Тричковски, 87), Ристовски, Велкоски, Спировски (Радески, 87), Барди, Николов (Трайковски, 58), Алиоски, Пандев, Несторовски.

Албания — Бериша, Аголи (Мемола, 73), Хюсай, Айети, Лиля, Хюка, Роши, Кукели (Баша, 46), Маврай, Садику, Лулаку (Мемушай, 46).

Напомним, вчера сборная Украина проиграла команде Исландии — 2:0 и опустилась на четвертое место в группе.

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