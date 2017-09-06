Квалификация на ЧМ-2018: триумф Испании, лидерство Сербии и печаль Хорватии

6 сентября 2017, 07:40

Испанцы в гостях уничтожили команду Лихтенштейна — 8:0.

Сборная Сербии (в красном) минимально победила ирландцев

Во вторник, 5 сентября, поздно вечером состоялись очередные матчи 8-го тура квалификационного раунда на Чемпионат мира 2018 года.

В группе D Австрия сыграла вничью с Грузией, Молдова уступила Уэльсу, а Ирландия минимально проиграла Сербии

 

Молдова — Уэльс 0:2

Голы: 0:1 80 Робсон-Кану, 0:2 90 Рэмзи.

Молдова Чебану, Епуряну, Бордиян, Посмак, Граур (Амброс, 85), Ионицэ (Бугаев, 85), Пащенко (Кожокарь, 70), Антон, Розгонюк, Дедов, Гынсарь.

Уэльс Хеннесси, Гантер, Дэвис, Уильямс, Честер, Лоуренс (Вудберн, 61), Аллен, Робсон-Кану (Эдвардс, 88), Рэмзи, Бэйл, Кинг (Воукс, 67).

 

Ирландия — Сербия 0:1

Гол: 0:1 55 Коларов.

Ирландия Рэндолф, Кларк, Уорд (О'Дода, 72), Кристи, Даффи, Хулахан (Мерфи, 62), Мейлер (Хурихэйн, 80), Макклейн, Брэйди, Уолтерс, Лонг.

Сербия Стойкович, Максимович, Вукович, Коларов, Иванович, Тадич (Гудель, 82), Матич, Костич (Митрович, 72), Миливоевич, Рукавина, Митрович (Прийович, 80).

 

Австрия — Грузия 1:1

Голы: 0:1 8 Гвилия, 1:1 43 Шауб.

Австрия Линднер, Драгович, Бауэр, Хинтереггер, Алаба (Шауб, 38), Баумгартлингер, Гриллич (Ильзанкер, 80), Арнаутович, Кайнц, Данзо, Харник (Янко, 68).

Грузия Макаридзе, Наваловский, Кверквелия, Кашия, Какабадзе, Ананидзе, Казаишвили (Хочолава, 90), Канкава, Квеквескири, Гвилия (Меребашвили, 69), Квилитая (Двалишвили, 88).

 

В "украинской" группе I Турция минимально выиграла у Хорватии, а Финляндия на выезде обыграла Косово, в результате чего сохранилась интрига шансы выйти на Мундиаль сохраняют сразу четыре команды.

 

Косово — Финляндия 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 83 Пукки.

Косово Уйкани, Яшаница, Пакярада (Мурики, 82), Войвода, Ррахмани, Алуши, Крюэзю, Бериша (Зенели, 70), Бериша, Рашица (Халими, 62), Нухиу.

Финляндия Градецки, Вяйсянен, Араюури, Аркивуо (Пиринен, 64), Лам, Йенсен (Скрабб, 54), Спарв, Лод (Туоминен, 90), Хямяляйнен, Гранлунд, Пукки.

 

Турция — Хорватия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 75 Тосун.

Турция Бабаджан, Айхан, Эркин, Сеюнджю, Туран (Мор, 70), Топал, Озъякуп, Шахин (Йокушлу, 87), Чалханоглу, Тосун, Йылмаз (Туфан, 82).

Хорватия Субашич, Врсалько (Чоп, 84), Ловрен, Пиварич, Вида, Брозович, Перишич, Бадель, Модрич, Ковачич (Крамарич, 71), Калинич (Манджукич, 62).

 

В группа G Испания уничтожила Лихтенштейн, Италия минимально обыграла Израиль, а Македония сыграла вничью с Албанией.

 

Лихтенштейн — Испания 0:8 (0:4, 0:4)

Голы: 0:1 3 Рамос, 0:2 15 Мората, 0:3 16 Иско, 0:4 39 Сильва, 0:5 51 Аспас, 0:6 54 Мората, 0:7 63 Аспас, 0:8 89, автогол Геппель.

Лихтенштейн Йеле, Кауфманн, Малин, Геппель, Бюхель, Визер, Полверино (Зеле, 78), Бургмайер (Вольфингер, 83), Хаслер, Саланович, Квинтанс (Йылдыз, 60).

Испания Де Хеа, Монреаль, Пике, Рамос (Начо, 46), Алькантара, Иско (Деулофеу, 56), Бускетс, Сильва (Аспас, 46), Иньеста, Педро, Мората.

 

Италия — Израиль 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 53 Иммобиле.

Италия Буффон, Бардзальи, Дармиан, Конти (Дзаппакоста, 49), Астори, Кандрева (Бернардески, 87), де Росси, Верратти (Монтоливо, 90), Инсинье, Иммобиле, Белотти.

Израиль Харуш, Цедек, Келтьенс, Давидзада, Бен Хаим, Кабха, Коэн (Эйнбиндер, 77), Натхо, Меликсон (Бен Хаим, 62), Рафаелов, Шехтер (Бенаюн, 69).

 

Македония — Албания 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 0:1 52 Роши, 1:1 78, пенальти Трайковски.

Македония Димитриевски, Муслиу, Ристевски (Тричковски, 87), Ристовски, Велкоски, Спировски (Радески, 87), Барди, Николов (Трайковски, 58), Алиоски, Пандев, Несторовски.

Албания Бериша, Аголи (Мемола, 73), Хюсай, Айети, Лиля, Хюка, Роши, Кукели (Баша, 46), Маврай, Садику, Лулаку (Мемушай, 46).

Напомним, вчера сборная Украина проиграла команде Исландии — 2:0 и опустилась на четвертое место в группе.

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2

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Турция Испания Сербия Хорватия квалификация Лихтенштейн ЧМ2018
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