Усик побеждает Хука техническим нокаутом, опубликованы фото и видео

Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик провел первый бой в рамках Всемирной боксерской серии против немца Марко Хука.

Преимущество украинца проявилось уже в дебюте встречи: Марко не поспевал за мобильным соперником, который под разными углами комбинационно забрасывал его ударами, и отвечал лишь привычными для него фолами — удержанием, работой по почкам и по затылку, сообщается на сайте vringe.com

Под конец 3-го раунда Хука зацепили апперкотом и отогнали серией к канатам. Немец был потрясён, но вмешался гонг. Ещё раз комбинация потрясла Марко в 4-й трёхминутке, хотя до этого претендент впервые попал по украинцу жёстко.

5-й раунд Усик начал ещё более агрессивно, всё чаще проводя силовые удары. Марко казался озадаченным и всё реже бросался со своими фирменными наскоками — ему банально не давали передышки. В 6-м Александр взял паузу, но это никак не помогло хозяину ринга, который уже подустал и много "мазал" при попытках оттеснить визави к канатам.

В 8-м раунде доминирующий на ринге Александр поскользнулся и упал. Раздосадованный тем, что ничего не получается и бой, Хук подбежал и ударил по сидящему на настиле противнику. За откровенно сильный фол Марко отделался лишь штрафным очком.

Избиение продолжилось в 9-й трёхминутке: немецкий ветеран окончательно превратился в живую "грушу", и бойца вполне могли в любую секунду снять. Рефери остановил встречу на последней минуте 10-го раунда.

В свою очередь Усик поблагодарил украинцев за поддержку в бою с Хуком на странице в Facebook..

"Всем спасибо за поддержку, слава Богу, всем мир", — написал он.

Стоит отметить, что Усик вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии и защитил также пояс чемпиона мира WBO.