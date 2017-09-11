Новый рекорд Свитолиной. Украинка ворвалась в ТОП-3 лучших теннисисток мира

Свитолина побила национальный рекорд Украины.
Украинка Элина Свитолина официально стала ракеткой мира в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Свитолина поднялась на одну позицию, расположившись вслед за испанкой Гарбин Мугурусой и румынской спортсменкой Симоной Халеп, сообщает wtatennis.com.
Поднявшись на третье место, Свитолина побила национальный рекорд Украины, который принадлежал Андрею Медведеву. Киевлянин 16 мая 1994 года был на четвертом место в мировом рейтинге.
Напомним, ранее Свитолина выиграла престижный турнир в Канаде.