Лига чемпионов: после первого тайма "Шахтер" выигрывает у "Наполи", видео гола

В среду, 13 сентября, проходят матчи первого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА 2017/18. В группе F, в Харькове, донецкий "Шахтер" принимает итальянский "Наполи".

После первого тайма счет 1:0 в пользу подопечных Паулу Фонсеки.

На 15-й минуте Тайсон вывел "Шахтер" вперед. Факундо Феррейра в касание отыграл на бразильца, а тот левой ногой отправил мяч в угол ворот гостей.

Команды вышли на матч в следующих составах:

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра

Запасные: Шевченко, Бутко, Хочолава, Алан Патрик, Дентиньо, Коваленко, Азеведо

"Наполи": Рейна — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулям — Гамшик, Диавара, Зьелински — Кальехон, Милик, Инсинье

Запасные: Сепе, Маджо, Аллан, Жоржиньо, Мертенс, Максимович, Рог

Напомним, ранее эксперты дали прогнозы на матч "Шахтер"-"Наполи".

Видео: dailymotion.