"Игры непокоренных". Копилка сборной Украины пополнилась золотом и серебром

Копилка сборной Украины на "Играх непокоренных" в канадском Торонто пополнилась очередными наградами.

Об этом говорится на странице сборной в Facebook.

Первое золото команде принес в беге на 1500 метров Олег Зимников.

"Первое золото! Олег Зимников одержал победу в беге. Перед началом Игр, Олег сказал, что он уверен, что Украина имеет все шансы на победу на #InvictusGames. Так и есть", — говорится в сообщении.

Серебряную медаль одержал 29-летний Александр Ткаченко из Чернигова.

"В беге на 400 метров украинец финишировал вторым с результатом 0:54,54. А Олег Зимников, добрался до финиша четвертым, отстав от бронзового призера на 0,59 секунды", — говорится в сообщении.

Победу с командой разделяют все простые украинцы. "Слава! Ви є Нескорені! Пишаємося!!!"; "Те що хлопці там,це вже перемога. Мати таку міцну душу, тверезу голову і нестерпну любов до життя дано не кожному. Щиро вітаю з перемогою. Це тільки початок! "; "Наші хлопці — найкращі! Радію усім серцем", "Молодчинка! Слава Україні!", "Ура! Найщиріщі вітання", — пишут они в комментариях под постом.

Напомним, бывший военнослужащий Вооруженных Сил Украины, а ныне — лейтенант Национальной полиции Сергей Торчинский завоевал бронзовую награду в легкоатлетической дисциплине толкание ядра (6 кг, категория IF4).

фото: ukrainian.voanews.com