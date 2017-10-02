Новый успех в Германии. Ярмоленко назвали лучшим игроком тура в Бундеслиге

Нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко назван лучшим игроком по итогам 7-го тура Бундеслиги.

Об этом сообщает аналитическое издание Opta, пишет football.ua.

Кроме того, Ярмоленко также был включен в сборную 7-го тура по версии WhoScored.com.

Как ранее сообщалось, в рамках 7-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла "Аугсбург". Ярмоленко в этом поединке отметился красивым голом и результативной передачей.

Напомним, ранее Ярмоленко назвали лучшим новичком Бундеслиги и лучшим игроком старта сезона.