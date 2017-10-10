Ломаченко сказал, с кем хочет боксировать

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко заявил, что хотел бы боксировать, в частности, с мексиканцем-чемпионом мира по версии WBC Мигелем Берчельтом.

Об этом боксер рассказал в интервью Boxing. ua.

В то же время спортсмен подчеркнул, что будущий поединок с кубинцем Гильермо Ригондо ему ничего не принесет — противник поднимается на две категории выше, он меньше.

"Если говорить о том, что меня должно вывести на первую строчку рейтинга (Pound for pound, P4P — Ред.), я думаю, что обязательный бой у меня должен быть с Майки Гарсия и Хорхе Линаресом. И, наверное, я еще хотел бы боксировать с Мигелем Берчельтом WBC чемпионом. Вот три боя если бы вот эти я на протяжении года полтора провел бы, думаю, что я бы смело сам себя назвал P4P King", — сказал украинец.

Напомним, Василий Ломаченко встретится в ринге с Гильермо Ригондо в начале декабря в американском Нью-Йорке на всемирно известной арене — "Мэдисон-Сквер-Гарден". Узнать больше о запланированном противостоянии можно здесь.

Видео: Boxing. ua