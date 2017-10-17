Пятов объяснил, как "Шахтеру" не упустить шанс на победу над "Фейеноордом"

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал предстоящий матч своей команды против "Фейеноорда" в Лиге чемпионов.

Он отметил, что в Лиге чемпионов каждая игра — как последняя, пишет sport.ua.

"Тем более, учитывая наше турнирное положение. И нам, и им нужна победа, чтобы продолжать ставить какие-то высокие цели и добиваться их. У нас такая группа, что атака мощная у всех. Мы готовимся, изучаем и разбираем соперника. Если мы сделаем то, что попросил нас Паулу Фонсека, организованно сыграем в обороне, то свой шанс найдем", — отметил Пятов.

В свою очередь бразилец Исмаили подчеркнул, что матч против "Фейеноорда" в Лиге чемпионов для "Шахтера" будет тяжелым даже несмотря на то, что соперник не имеет в составе звезд мирового уровня.

"Фейеноорд" очень силен как команда, как один идеальный механизм. И он это прекрасно доказал в прошлом сезоне, когда стал чемпионом Нидерландов. Поэтому нам нужно просто быть намного лучше, чтобы выиграть сегодня", — подчеркнул Исмаили.

Напомним, на данный момент "горняки" идут на втором месте в группе F с тремя очками.