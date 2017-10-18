"Снимаем "Возвращение Чебурашки". Ломаченко потроллил кубинского "Шакала", опубликовано видео

Чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко потроллил своего будущего соперника кубинца Гильермо Ригондо по прозвищу "Шакал".

Украинский боксер в Twitter опубликовал забавное видео, в котором он нацепил на голову комичную шапку с ушами.

"Мы снимаем "Возвращение Чебурашки", новые серии. Премьера мультсериала будет 9 декабря в Нью-Йорке — не пропустите!"? — написал Ломаченко.

Напомним, недавно Ригондо рассказал, что родители заставляли его в детстве смотреть советские мультики, в частности, "Крокодила Гену". Поэтому он пообещал выместить свою злость на Ломаченко.