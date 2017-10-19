Победить на своем поле, поздравить тренера с днем рождения. Анонс матчей "Зари" и "Динамо" в Лиге Европы

19 октября 2017, 11:07

Оба украинских клуба проведут домашние матчи.

Сегодня, 19 октября, вечером состоятся матчи 3-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА 2017/18, в одном из которых на поле "Арена-Львов" луганская "Заря" примет "Герту" (Берлин, Германия), на столичном НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" примет "Янг Бойз" (Берн, Швейцария).

Подопечные Юрия Вернидуба все больше похожи на ту команду, которая завоевала бронзовые медали чемпионата Украины 2016/17, по крайней мере, судя по последним результатам, есть все основания предполагать, что кризис в "Заре" закончен. В пяти подряд матчах луганчане не проигрывают, при этом добыли две победы, а также ничью с "Динамо", которую можно приравнять к победе. Да, эти успехи натужные, очень сложные и изматывающие, но никто не говорил, что будет легко. Участие в двух-трех турнирах одновременно это всегда непросто, сообщает ua-football.com.

Соперник "бело-черных" по третьему туру Лиги Европы во многом похож на "Зарю", также "Герта" провела блестящий прошлый сезон, стала шестой в Бундеслиге, но неудачно выступает в этом году. Только кризис у "Старой дамы" вряд ли близок к завершению. Относительно успешные игры "Герта" сменяет полными провалами, как это было в поединках с "Шальке", "Эстерсундом" и "Майнцем".

Конечно, сил "Заре" должна добавить первая и сенсационная победа над "Атлетиком" из Бильбао — 1:0 в прошлом туре ЛЕ, а также характер команды и боевой настрой. По последним комментариям тренеров и футболистов луганского клуба чувствуется огромное желание показать свои лучшие качества.

Цифры и факты

— На своем поле в еврокубках "Заря" еще никогда не побеждала.

— "Герта" проиграла в трех последних гостевых матчах Лиги Европы, а в этом сезоне в еврокубках еще не забивала.

— Последний раз в европейском турнире "Герта" участвовала в сезоне 2009/10, добравшись тогда до 1/16 финала.

— В прошлом розыгрыше Лиги Европы "Заря" дебютировала в групповом раунде и смогла добыть тогда только две ничьи при четырех поражениях.

— "Старая дама" провела в этом сезоне четыре матча в гостях (во всех турнирах) — три из них проиграла и один свела в ничью, забив при этом всего один гол.

— Последний раз "бело-черные" проиграли "Эстерсунду" 14 сентября, после этого в пяти матчах подопечные Вернидуба не знают горечи поражений.

— В трех матчах сезона из десяти "Герта" забила два мяча в ворота соперника, в двух матчах по одному мячу и в пяти играх вообще не могла отличиться.

— В четырех последних матчах сезона "Заря" не уходит с поля без забитых голов, однако больше одного мяча луганчане смогли забить только "Черноморцу" (5:0) и "Динамо" (4:4).

— "Заря" никогда ранее не встречалась с командами из Германии.

— "Герта" в 2008-м году сыграла один матч с соперником из Украины — "Металлист" расписал мировую с "бело-голубыми" 0:0.

Предматчевые расклады

С большой долей вероятности Вернидуб доверится в воротах Лунину, а в центре обороны сыграют Прийма и Гречишкин. Сухоцкий и Опанасенко должны закрыть фланги, поскольку "Герта" ярко выраженная команда, которая атакует через фланги. Караваев и Громов должны будут помогать обороне, но при этом и участвовать в атаках "Зари". В центре будет сформирован своеобразный "кулак": Гордиенко — Силас — Харатин. На острие будет выдвинут Юри Кастильо.

У "Герты" ограничен состав, много основных игроков не прилетели в Украину, а всего во Львов Дардаи взял 18 футболистов. Поэтому в воротах должен сыграть Ярстейн, а в линии обороны Пекарик, Рекик, Платтенхардт и Торунарига (справа налево). Дуда и Лустенбергер, скорее всего, закроют опорную зону, Лацаро будет разгонять атаки на левом фланге, Вайзер на правом. Эшвайн сыграет на позиции нападающего, его напарником может стать Ибишевич или Калу, в зависимости от того, кто будет здоров или находится в лучшей форме.

 

Тренировка "Динамо"

"Динамовцам" же предстоит провести матч в день рождения своего главного тренера, Александра Хацкевича. Данный факт мало как влияет на расстановку сил накануне игры, но может стать дополнительным поводом для хозяев сегодня выиграть.

Цифры и факты

— "Динамо" входит в когорту из девяти команд, которые выиграли на групповом этапе обе игры. Наряду с "Миланом" и "Арсеналом" киевляне являются наиболее пропускающими лидерами квартета — у всей тройки за две игры по три пропущенных.

— "Янг Бойз" в этой группе еще не проигрывал, но и не побеждал. Бернцы дважды сыграли вничью (по 1:1).

— в последний раз "Янг Бойз" побеждал в еврокубковом матче в гостях в ноябре 2014 года, когда обыграл братиславский "Слован" в группе ЛЕ (3:1).

— из 12 голов в текущей еврокубковой кампании "Динамо" забило всего один в стартовые 30 минут. Самыми плодотворными являются либо окончание первого тайма, либо стартовые полчаса второго, по ходу которых в воротах соперников побывало по 3 мяча.

— "Янг Бойз" в текущем евросезоне забивает в среднем менее гола за игру. Но тут стоит напомнить, что единственный раз исключение сыграло в поединке против "Динамо" в августе, когда бернцы отправили в ворота Коваля два гола и выбили киевлян из отбора в группу Лиги чемпионов.

— "Динамо" со времен победы в матче против "Партизана" в прошлом туре Лиги Европы не выигрывало, сыграв вничью с "Зарей" еще до международного перерыва (4:4) и уступив "Черноморцу" в прошлый уикенд (1:2).

— "Янг Бойз" последнюю перед ЛЕ встречу также проиграл, потерпев фиаско в матче национального чемпионата против "Лозанны" (1:2). Примечательно, что это поражение стало для швейцарцев первым после неудачи в матче с московским ЦСКА и вылета из Лиги чемпионов.

— 39-летний финн Маттиас Гестраниус ни разу не судил еврокубковые матчи "Динамо" и "Янг Бойза", но трижды пересекался с клубами из Украины и Швейцарии в Лиге Европы. Так, в 2013-м "Тун" обыграл шведский "Хэкен" (2:1), в 2014-м — "Металлист" уступил "Трабзонспору" (1:3), а спустя еще год "Днепр" проиграл "Сент-Этьену" (0:3).

Предматчевые расклады

У Хацкевича есть определенные сложности, однако комплекс факторов нынче собрался в такой ком, что нужно закрывать глаза на всё, выходить и побеждать. По всей видимости, Хачериди сегодня помочь своей команде не сможет, поэтому в центре обороны ожидаем выхода Виды и Кадара; Кендзера и Пиварич займут позиции на бровках. Сидорчук и Шепелев должны составить пару опорников. На атаку по устоявшейся традиции будут работать четверо: Мбокани (или Мораэш) (или оба сразу) на острие, из глубины нападающего будут поддерживать Гармаш и Гонсалес. Не забываем также, что есть у наставника Буяльский, Гусев и даже Морозюк, поэтому в выборе игроков как минимум в средней линии Хацкевич не ограничен предложенным вариантом.

У "Динамо" не сыграют: Цыганков (мышцы) — Бенито (бедро), Бертоне (лодыжка), Оаро (бедро), Сулейманов (травма). Под вопросом: Хачериди (травма).

У гостей значительно больше травмированных, поэтому даже по сравнению с августовским матчем против "Динамо" состав бернцев претерпит некоторых изменений. Неизменной должна остаться схема игры "желто-черных": Адольф Гюттер продолжает оставаться верным 4-4-2.

Ориентировочный состав "Янг Бойз": фон Бальмос — Лотомба, фон Берген, Касим, Мбабу — Миралем, Саного, Соу, Фасснахт — Нсаме, Ассале.

Фото: Facebook ФК "Заря" Луганск, dynamo.kiev.ua

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