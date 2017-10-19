Лига Европы. "Заря" минимально побеждает "Герту" в первом тайме, видео гола

В четверг, 19 октября, во Львове первый тайм матча третьего тура группового раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и немецкой "Гертой" закончился со счетом 1:0.

Игра проходит на "Арене-Львов", за ней следит арбитр из Израиля Лиран Лиани.

В начале противостояния немцы создали опасный момент — пробил Вайзер, "Зарю" от гола спас вратарь.

Позже луганчанин Караваев развернулся и отважился на дальний удар, однако мяч полетел выше перекладины.

Ближе к концу первой половины матча украинцы могли открыть счет: на 39-й минуте Юри принял практически во вратарской передачу от Опанасенко справа, развернулся, но пробил рядом со штангой.

Но уже через несколько минут "Заря" вырвалась вперед. На 42-минуте Силас реализовал штрафной, сильно ударив по воротам. Голкипер соперника дотронулся до мяча в углу после рикошета, но ничего уже поделать не смог — 1:0.

Видео гола Силаса

Стартовые составы команд-соперниц:

"Заря": Лунин — Опанасенко, Прийма, Гречишкин, Сухоцкий — Харатин, Силас — Караваев, Гордиенко, Лунев — Юри;

Запасные: Чуваев, Сваток, Каменюка, Леонидас, Андриевский, Громов, Бабенко;

"Герта": Ярстейн — Пекарик, Штарк, Рекик, Платтенхардт — Вайзер, Лустенбергер, Майер, Эссвайн — Лазаро, Зельке;

Запасные: Клинсманн, Шельбред, Калу, Дуда, Ибишевич, Харагути, Торунарига.

Напомним, 28 сентября в испанском Бильбао местный "Атлетик" принимал "Зарю" и сенсационно уступил со счетом 0:1, победный гол забил Игорь Харатин. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

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