"Расшатать" швейцарцев и отдать преимущество немцам. Хацкевич и Вернидуб рассказали об играх в ЛЕ

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич после ничьи 2:2 в Лиге Европы с "Янг Бойз" заявил, что его подопечные в первом тайме достаточно активно играли, но им не хватило удачи.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба "Динамо".

"Были моменты — Мбокани подвело исполнительское мастерство, Гонсалес должен был забивать. В наши ворота мячи залетали после рикошета и подачи со стандартного положения. Эти моменты мы разберем внутри команды, кто и за кого отвечал персонально", — отметил он.

Хацкевич пояснил, что киевляне старались "расшатывать" соперника, искать свободные зоны на флангах, врываться в них из глубины.

"Что-то получилось, а что-то нет. Ребята на футбольном поле сами решают, когда нужно мяч сохранить, а когда ускорить игру", — .

"К сожалению, нам очень дорого эта ничья обошлась. Хотя в плане турнирной стратегии результат достаточно неплохой. У Виды очень серьезное рассечение, а Сидорчук завтра пройдет медобследование и станет все ясно", — добавил главный тренер "Динамо".

После победы над немецкой "Гертой" со счетом 2:1 главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб подчеркнул, что его команда показала хорошую игру против серьезной команды, сообщает пресс-служба луганской команды.

"То, что в начале матча мы отдали преимущество сопернику, было запланированным ходом. Не то, чтобы "Герте" удалось создать какие-то особо опасные моменты, но мы оборонялись", — сказал Вернидуб после матча.

"В середине первого тайма мы включили высокий прессинг, лишив соперника возможности разыгрывать мяч. После этого преимущество перешло к нам, и мы заработали штрафной, после которого забил Силас.

Весь второй тайм можно записать нам в актив, за исключением момента с голом Зельке. Команде удалось хорошо разбежаться, и мы создавали много опасных моментов", — добавил Вернидуб.

Напомним, 19 октября, в Киеве матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между "Динамо" и швейцарским "Янг Бойз" закончился со счетом 2:2, а во Львове луганская "Заря" победила "Герту" со счетом 2:1.