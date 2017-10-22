Премьер-лига: разгромная победа "Зари" в Мариуполе, ничья "Стали" и "Черноморца"

В воскресенье, 22 октября, в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" состоялся поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги между "Сталью" и "Черноморцем", игра завершилась вничью 1:1.

Первый тайм завершился без голов, зато в начале второго команды отметились результативными действиями, пишет УНИАН.

Игрок одесситов Денис Васин после прострела Алексея Хобленко отправил мяч в пустые ворота. Команда из Каменского отыгралась через 10 минут. Эдгар Малакян реализовал пенальти.

"Черноморец" набрал 10 очков, сравнявшись с "Александрией" и "Зіркой". У "Стали" на очко меньше и последнее место в таблице.

"Сталь" – "Черноморец" 1:1

Голы: Малакян, 62 (с пенальти) – Васин, 51.

"Сталь": Пеньков – Тимчик, Грачов, Ткачук, Михайличенко – Г. Малакян, Месхи, Мисик (Кныш, 86), Кузик – Э. Малакян (Якимив, 87) – Климчук (Задерака, 72).

"Черноморец": Гутор – Зубейко, Мартыненко, Жунич, Люлька – Бамба, Ковалец (Политыло, 46), Алассан – Ориховский (Третьяков. 58), Васин (Каверин, 90) – Хобленко.

Предупреждения: Э. Малакян, Мысык, Грачев – Бамба, Ориховский, Гутор, Васин, Люлька.

В другом матче "Мариуполь" принимал луганскую "Зарю" и потерпел разгромное поражение со счетом 2:5.

"Мариуполь" – "Заря" 2:5

Голы: Белый, 6, Кожанов, 31 – Андриевский, 29, 39, 64, Гречишкин, 35 (с пенальти), Опанасенко, 90+1

"Мариуполь": Худжамов – Неплях, Вакуленко, Насонов, Билый – Мишнев (Тищенко, 55), Танковский, Тотовицкий (Виценец, 71) – Кожанов, Болбат (Борячук, 62) – Фомин

"Заря": Лунин – Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий – Харатин (Любенович, 40), Андриевский – Караваев (Леонидас, 80), Силас, Громов – Юри (Лунев, 46)

Предупреждения: Вакуленко, Танковский — Любенович, Сухоцкий, Силас

Удаление: Вакуленко, 49 (вторая желтая)

Напомним, ранее букмекеры назвали фаворита матча лидеров УПЛ.