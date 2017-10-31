"Справились с проблемами, вопросов не будет". Фонсека рассказал о подготовке к матчу с "Фейеноордом"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека поделился ожиданиями от будущего матча своей команды против "Фейеноорда" в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает football.ua.

"Этот месяц был сложным для нас. Постоянные перелеты, гостиницы. Но мы готовимся в обычном режиме, готовим для ребят видео. Донесли до них информацию, они все посмотрели. Несмотря на плотный график, нам удалось еще раз изучить соперника", — рассказал он.

"Шахтер мало бьет в створ ворот? Мы создавали огромное количество моментов, но не могли забить. Я признал, что у нас были проблемы, но сейчас мы справились и вопросов больше не будет", — подчеркнул португальский специалист.

"С кем "Шахтеру" было сложнее всего играть в Лиге чемпионов? Очень сложно говорить об этом. Все три матча были очень сложными. Нам нужно было прикладывать все свои силы. Сейчас рано говорить о финальном распределении команд, ведь у нас собраны прекрасные команды, способные отбирать очки друг у друга", — добавил Фонсека.

В свою очередь главный тренер "Фейеноорда" Джованни Ван Бронкхорст также прокомментировал предстоящий матч в Лиге чемпионов.

"Несмотря на то, что мы проиграли несколько матчей подряд, мы находимся в хорошем расположении духа. Игроки понимают, что завтра будет очень сложная игра. Чтобы надеяться на выход в ЛЕ, нужно добиваться результата", — заявил Ван Бронкхорст на пресс-конференции.

"Уделять на поле отдельное внимание Фреду? Дело не только в Фреде, а также в его партнерах из Бразилии. Они делают игру Шахтеру динамичной. Они способны создавать проблемы любому сопернику. Шахтер силен своей коллективной игрой. Будем пытаться как-то нейтрализовать их сильные стороны", — отметил он.

"Шахтер — одна из самых сильных команд нашей группы, но нам нужно показывать стопроцентную отдачу и добиваться результата. Мы сильны духом и игра против Роды в чемпионате это доказала. Шахтер много лет подряд играет в еврокубках. В Роттердаме они доказали, что являются отличной командой", — добавил главный тренер "Фейеноорда".

Матч "Шахтер" — "Фейеноорд" состоится в среду, 1 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что в УЕФА наказали "Шахтер" за файеры на трибунах во время матча Лиги чемпионов.

Фото: football.ua.