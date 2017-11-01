Лига чемпионов. Букмекеры назвали фаворита битвы "Шахтера" с "Фейеноордом"

Донецкий "Шахтер" фаворитом в матче Лиги чемпионов с голландским "Фейеноордом".

Об этом сообщает специализированный портал BetExplorer, ссылаясь на данные ведущих букмекерских контор.

Отмечается, что по данным 25 ведущих букмекерских контор мира, которые собрал портал, средняя ставка на победу горняков составляет 1.39 к 1, в то время как на ничью — 5.08 к 1, а на победу гостей — 7.92 к 1.

Наибольшую веру в успех "Шахтера" испытывают аналитики youwin, поставившие всего 1,33 на победу хозяев поля.

Напомним, матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" —"Фейеноорд" пройдет сегодня вечером, 1 ноября, в Харькове. Начало игры — в 21.45.

Ранее главный тренер "горняков" Паулу Фонсека рассказал о подготовке к матчу с "Фейеноордом".