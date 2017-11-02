Букмекеры считают "Динамо" и "Зарю" аутсайдерами в матчах Лиги Европы

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" являются аутсайдерами в сегодняшних матчах 4-го тура группового этапа Лиги Европы, по мнению аналитиков ведущих букмекерских контор мира.

Об этом сообщает специализированный портал BetExplorer.

Портал собрал данные 25 ведущих букмекерских контор, согласно которым в паре "Янг Бойз" (Швейцария) — "Динамо" средний коэффициент на победу хозяев составляет 2,30 к 1, на ничью 3,53 к 1, а на победу гостей — 2,93 к 1.

В паре "Герта" (Германия) — "Заря" украинский клуб и вовсе считается явным аутсайдером. На победу немецкой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.73 к 1, на ничью — 3.62 к 1, а на победу гостей — 4.89 к 1.

Напомним, 19 октября, в Киеве матч третьего тура группового раунда Лиги Европы между "Динамо" и швейцарским "Янг Бойз" закончился со счетом 2:2, а во Львове луганская "Заря" победила "Герту" со счетом 2:1.