Еще один бразилец из "Шахтера" может получить украинские гражданство — СМИ

Вопрос поднимался сегодня в ФФУ — на заседании Комитета национальных сборных команд.
Вслед за Марлосом, еще один бразильский футболист донецкого "Шахтера" близок к получению гражданства Украины.
Натурализацию может пройти защитник Исмаили, сообщает FootballHub.
Этот вопрос поднимался сегодня в ФФУ — на заседании Комитета национальных сборных команд. 27-летний защитник играет за "Шахтер" с 2013 года.
Напомним, для получения украинского гражданства нужно прожить в Украине 5 лет.
Около месяца назад гражданином Украины стал полузащитник "Шахтера" Марлос, который сразу же получил вызов в национальную сборную.