Еще один бразилец из "Шахтера" может получить украинские гражданство — СМИ

Вслед за Марлосом, еще один бразильский футболист донецкого "Шахтера" близок к получению гражданства Украины.

Натурализацию может пройти защитник Исмаили, сообщает FootballHub.

Этот вопрос поднимался сегодня в ФФУ — на заседании Комитета национальных сборных команд. 27-летний защитник играет за "Шахтер" с 2013 года.

Напомним, для получения украинского гражданства нужно прожить в Украине 5 лет.

Около месяца назад гражданином Украины стал полузащитник "Шахтера" Марлос, который сразу же получил вызов в национальную сборную.