"Все были такими шакалами". Милевский рассказал, когда люди перестали интересоваться его игрой

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский заявил, что люди зачастую не следили за его выступлениями, а искали скандалы.

Об этом Милевский рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 5", сообщает "Динамомания".

"Все были такими шакалами, поэтому, само собой, искали какие-то такие моменты, находили их и им уже просто был неинтересен футбол в моем исполнении. Их интересовало, на какой машине я езжу, в котором часу приезжаю домой, где нахожусь. Для меня это очень печально, что люди перестали интересоваться, как я играю, а начали искать что-то другое", — заявил он.

"История с халатом? Я уже сто раз рассказывал, что в тот день была презентация Олега Владимировича, но я немного опоздал, так как были пробки. Я прибежал в номер, одел халат, спустился на первый этаж, но мне там сказали, что я уже не успеваю ничего сделать и нужно идти на презентацию. Сказали, не успею переодеться в форму, мол, зачем опаздывать. Я и подумал, что ничего страшного не случится, поэтому так и зашел. И даже не подозревал, что эта история на столько лет запомнится. Это было не специально, я бы никогда в жизни со своим воспитанием так не сделал. Халат я сохранил, можно его на аукцион выставить. Главное, чтобы нормальные деньги предложили! (улыбается)", — рассказал Милевский.

О том, читает ли он новости и сообщения о себе: "Я много читаю. Иногда психую, мне не нравится. Но я умею с этим справляться. Самое главное, что у меня есть семья, которая думает про меня, а я думаю о них. А то, что там думают многие люди… Пусть свои мнения при себе оставят".

"Я раньше говорил о том, что ничего бы не поменял в своей жизни. Может быть, только не хотел бы знать тех людей, которые окружали меня в одно время в Киеве. Не всех, а некоторых. Для меня очень важно, чтобы болельщики приходили на стадион и кричали "Миля, Миля!" как сейчас. Я пришел в брестское "Динамо", тренировался и тренируюсь в поте лица, выхожу и все доказываю своей игрой. По-моему, пока неплохо получается", — добавил он.

Напомним, ранее Милевский рассказал, как тратил "кучу денег" на машины и отдых.