Полузащитник "Динамо" попал в список самых талантливых молодых игроков мира

В этом сезоне 19-летний украинец забил 5 мячей в 11 матчах украинской Премьер-лиги.
Хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в рейтинг лучших футболистов до 19-ти лет.
Воспитанник винницкого футбола занял 58-е место в рейтинге по версии FourFourTwo.
В этом сезоне 19-летний украинец забил 5 мячей в 11 матчах украинской Премьер-лиги.
Отметим, что на 27-м месте расположился бывший форвард "Зари" Деннис Бонавентуре, который сейчас выступает за бельгийский "Брюгге".
Напомним, ранее сообщалось, что "Селтик" заинтересовался динамовцем Цыганковым.