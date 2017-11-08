Полузащитник "Динамо" попал в список самых талантливых молодых игроков мира

Хавбек киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в рейтинг лучших футболистов до 19-ти лет.

Воспитанник винницкого футбола занял 58-е место в рейтинге по версии FourFourTwo.



В этом сезоне 19-летний украинец забил 5 мячей в 11 матчах украинской Премьер-лиги.



Отметим, что на 27-м месте расположился бывший форвард "Зари" Деннис Бонавентуре, который сейчас выступает за бельгийский "Брюгге".

Напомним, ранее сообщалось, что "Селтик" заинтересовался динамовцем Цыганковым.