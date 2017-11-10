Эксперименты Шевченко в игре сборных Украина — Словакия: анонс матча

Сегодня, 10 ноября, сборная Украины проведет товарищеский матч со старыми знакомыми из Словакии.

Матч будет проходить во Львове, начало — в 20.00. Посмотреть поединок можно будет на телеканале "Украина" и "Футбол 2".

Этот поединок станет первым в рамках подготовки к Лиге Наций и отбору на Евро-2020 после вылета из отбора на Чемпионат мира 2018 в России.

Стоит отметить, Сборные Словакии и Украины провели между собой пять матчей (2 официальных): три ничьи и по одной минимальной победе у каждой из команд. Сборные также были соперниками по отборочной группе квалификации на Евро-2016. Тогда Украина проиграла дома (0:1), а на выезде сыграла вничью (0:0). Кроме того, команды уже трижды проводили товарищеские матчи: в 2002-м и 2004-м встречи завершились вничью (1:1), а в 2009-м Украина выиграла со счетом 3:2.

Сборная во Львове наверняка предстанет в несколько необычном виде. Причиной тому травмы целого ряда ведущих футболистов (Сидорчук, Гармаш, Кравец, Буяльский, Ракицкий…) и участие молодежной сборной в отборе на Евро-2019, куда были откомандированные все те, кто уже попал в обойму национальной команды, но по своему возрасту способные помочь сверстникам (Коваленко, Зинченко, Беседин, Лунин, Лукьянчук…), сообщается на сайте football.ua.

Сейчас Шевченко сможет проверить в деле всех тех, кого уже присмотрел для сборной, но в погоне за результатом в отборочном турнире не мог позволить себе устроить просмотр в официальных матчах. К слову, ирония по поводу вызова в такой ситуации в сборную Кучера не совсем уместна. Если тренерский штаб считает, что ветеран сможет быть полезен в отборе на Евро-2020, то какой смысл заглядывать ему в паспорт?

Кроме того, тренер сборной Украины наверняка захочет поэкспериментировать не только с составом, но и с тактикой. И здесь совершенно не важен результат самого матча.

В аналогичном положении находится и тренер сборной Словакии Ян Козак. Его команда также не пробилась на ЧМ-2018, но к тренеру у словацкой федерации нет никаких претензий – задачу-минимум (занять второе место в группе, хотя оно и стало худшим из девяти и не позволило участвовать в плей-офф) он выполнил, следовательно, будет готовить словаков к следующему отбору. И травмированные среди его подопечных имеются (Дюрица, Куцка, Вайсс, Пекарик…), и новичков в деле он проверить собрался.

Команда Козака проведет два товарищеских матча в ноябре – после Украины сыграет с Норвегией. Тренер сказал, что намерен в этих поединках проверить всех вызванных на сбор футболистов, но при этом заявил, что против Украины сыграет сильнейший состав, который имеется в данный момент в его распоряжении.

Ориентировочные составы

Украина: Коваль — Бутко, Хачериди, Ордец, Матвиенко — Ротань — Малиновский, Андриевский — Марлос, Ярмоленко, Коноплянка.

Словакия: Козачик — Сабо, Шкртел, Шкриняр, Губочан — Лоботка — Мак, Грошовски, Хамшик, Руснак — Немец

Андрей Шевченко, тренер сборной Украины накануне игры заявил, что "прежде всего, Словакия — хорошая команда, обладающая хорошими исполнителями, они играют в атакующий футбол, в комбинационный. Команда заслуживает уважения своим игровым стилем и теми исполнителями, что у них есть".

Он также отметил, что в игре сборной "будет задействовать тех игроков, которые готовы поучаствовать в игре. У нас шесть замен. Посмотрим. Кто-то из новичков, скорее всего, будет в стартовом составе".

В свою очередь Ян Козак, тренер сборной Словакии: отметил, что "у Андрея Шевченко хороший подбор исполнителей, выступающих в Европе и таких сильных украинских командах, как Шахтер, Динамо и Заря, регулярно выступающих в еврокубках, Я, в свое время, восхищался Шевченко-игроком, теперь считаю его отличным тренером с большой перспективой. Его команда очень сильна, и именно поэтому мы с радостью откликнулись на предложение сыграть контрольный матч против Украины".

По его словам, "против Украины сыграют все сильнейшие, которые на данный момент есть в нашем распоряжении, поскольку соперник очень силен, а мы хотим сыграть достойно. У нас остались приятные воспоминания от последнего визита в Украину. Не хотелось бы их портить".

Напомним, букмекеры считают фаворитом встречи, которая состоится во Львове, команду Андрея Шевченко.