Гол и результативный пас. Зозуля помог своей команде одержать победу в Сегунде, опубликовано видео

В матче "Альбасете" – "Альмерия" украинский футболист Роман Зозуля на 36-й минуте отпасовал Дани Родригесу, и эта передача стала результативной — хавбек хозяев открыл счет в матче.

Уже на 56-й минуте игры дело дошло до самого Зозули – украинский форвард забил второй мяч в матче, тем самым установив финальный счет – 2:0, сообщает football.ua.

Отметим, что для Зозули это уже третий гол в 10 матчах Сегунды. Кроме того 27-летний украинец отличился двумя результативными передачами.

Напомним, ранее Зозулю признали лучшим футболистом месяца в новой команде.

Видео: Welcome To LaLiga TV.

Фото: @AlbaceteBalompie.