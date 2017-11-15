"Никогда не говори никогда". Кличко сделал интересное заявление о возвращении в большой бокс

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе легендарный украинский боксер Владимир Кличко сделал интересное заявление по поводу своего возвращения в профессиональный спорт.

Как сообщает официальный сайт братьев Кличко, боксер в интервью ВВС сказал, что "в боксе он добился всего, о чем мечтал", однако профессиональный ринг видел немало возвращений бойцов, которые заявляли о выходе на спортивную пенсию.

"Я решил завершить карьеру потому, что того требовали мои ощущения, и это было идеальное время. Сейчас, после нескольких месяцев, могу сказать, что это было правильное решение.

Возвращение? Никогда не говори никогда. В эту минуту я очень счастлив. Мне 41. Джордж Форман возобновил карьеру в 45. Возможно, через пару лет я решу, что хочу вернуться. Но, честно говоря, я желаю себе никогда не сделать камбэк", — сказал Кличко.

Напомним, в конце апреля 2017 года в Великобритании на лондонском стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа в 11 раунде поединка победил Владимира Кличко техническим нокаутом. Позже наш соотечественник заявил о завершении карьеры.