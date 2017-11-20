Скандал вокруг Срны. В УЕФА экс-капитана "Шахтера" забанили до конца сезона

Отсутствие экс-капитана "Шахтера" Дарио Срны в составе горняков объясняется его дисквалификацией, как минимум, до конца сезона.

Такая маркировка применена к хорвату впервые, пишет footclub.com.ua.

До этого речь шла лишь о добровольном желании игрока не участвовать в официальных матчах до официального решения дисциплинарных органов в связи с положительной допинг-пробой.

В матч-блоге на uefa.com к игре 5-го тура Лиги чемпионов "Наполи" — "Шахтер" указано, что Срна пропускает этот поединок из-за дисквалификации, тогда как в преддверии предыдущих матчей "Шахтера" в групповом турнире Дарио не указывался в штрафном списке УЕФА.

Пока УЕФА не раскрывает в деталях причины наказания хорватского защитника, как не высказывается на эту тему ни его клуб "Шахтер", ни какие-либо инстанции Федерации футбола Украины, ни антидопинговые структуры.

Однако в официальном Дисциплинарном листе УЕФА прямо указывается, что Срна не имеет права выступать в Лиге чемпионов, начиная с 3-го тура группы – и вплоть до финальной игры, которая состоится в мае 2018 года.

Подробнее читайте в материале "Главреда" "Допинговый скандал: почему "Шахтеру" предстоит выбрать нового капитана вместо Срны?".