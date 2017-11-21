Лига чемпионов."Наполи" разгромил "Шахтер", видео голов

В Неаполе состоялся важнейший для чемпиона Украины матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором вице-чемпион Италии "Наполи" обыграл донецкий "Шахтер".

Матч завершился со счетом 3:0.

Голы: Инсинье, Зелиньский, Мертенс.

Первый тайм проходил в приблизительно равной игре. Были моменты, когда "Шахтер" даже превосходил соперника, создавая реальные голевые моменты. Все изменилось с началом второго тайма, пишет УНИАН.

Но на 56 минуте сумасшедший удар Инсинье достигает цели — 1:0.

Окончательно интригу в этом матче на 81-й минуте "похоронил" Петр Зелински. А точку в игре поставил точный удар Дриса Мертенса.

Составы команд:

"Наполи": Рейна, Хисай, Альбиоль, Кирикеш, Маджо, Гамшик (Рог, 77), Зелиньски (Мариу Руи, 86), Диавара, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Аллан, 65)

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Алан Патрик), Фред, Марлос (Дентиньо, 79), Тайсон, Бернард, Феррейра

Предупреждения: Маджо, Кирикеш, Рейна - Исмаили, Феррейра

Стоит отметить, что "Шахтер" проиграл со счетом 0:3, но все еще сохраняет шикарные шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого "горянкам" надо хотя бы сыграть вничью 6 декабря в Харькове против "Манчестер Сити".