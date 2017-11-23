Выполнить задачу максимум и вернуть должок шведам. Анонс матчей "Динамо" и "Зари" в Лиге Европы

В четверг, 23 ноября, две украинские команды проведут матчи в предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы. В одном из них подопечные Александра Хацкевича постарается обеспечить себе итоговое первое место в квартете В.

Несмотря на обилие травмированных и дисквалификацию Виталия Буяльского, "Динамо" отправляется в Албанию на матч со "Скендербеу" в ранге бесспорного фаворита противостояния, пишет football.ua.

Победа досрочно обеспечит команде Хацкевича первое место в группе. Мало того, турнирная ситуация настолько благоволит украинскому клубу, что любой исход в параллельном матче между "Партизаном" и "Янг Бойз" также сделает киевлян чемпионами квартета

Между тем, наставнику киевлян ныне не позавидуешь. Исходя из количества травмированных, Хацкевич все чаще включает в заявку и даже выпускает на поле недавних дублеров, которые, к их чести, пока что каши не портят. Вполне возможно, что кое-кто из них поможет динамовцам и в Албании. Труднее будет без одного из лидеров команды Виталия Буяльского. Работоспособный хавбек перебрал желтых карточек, и теперь сможет помочь своим партнерам только морально. При этом наверняка на поле "Эльбасан-Арены" выйдет перспективный Владимир Шепелев, в нынешнем сезоне пока не ставший стопроцентным игроком основы. А вот кто наверняка сыграет со "Скендербеу", так это Георгий Бущан. Самый молодой из имеющихся в обойме киевлян голкипер, похоже, всерьез и надолго не только примерил на себя свитер Александра Шовковского с цифрой "1", а и место в стартовом составе.

Основной интригой украино-албанского противостояния станет, смогут ли динамовцы продолжить свой победный путь на полях Лиги Европы. Несмотря на то, что победа в Эльбасане не видится таким уж обязательным условием, киевляне наверняка постараются добыть максимум в двух оставшихся встречах. Очки ведь необходимы не только для выполнения турнирных задач, а и для повышения собственного индивидуального рейтинга и рейтинга Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Согласитесь, вполне приличная мотивация.

Ориентировочные составы:

"Скендербеу": Шехи — Вангели, Радаш, Лиляй, Мици — Музака, Яшаница, Гавазай — Османи, Таку — Сов.

"Динамо": Бущан — Морозюк, Хачериди, Кадар, Пиварич — Корзун, Шепелев — Гусев, Цыганков — Мораес, Беседин.

Не сыграют: … — Буяльский, Гармаш, Мбокани, Кравец, Сидорчук, Пантич, Гонсалес, Вида.

Илир Дайя, тренер "Скендербеу": "Мы хотим победить "Динамо", но, конечно, нам нужно отдать все силы для этого. Мотивация есть, но не все зависит от нас. Киевская команда уже вышла в плей-офф, поэтому у них нет психологического давления. Но с другой стороны, "Динамо" в такой ситуации может играть не на все 100 процентов. Это может быть нам на руку. Меня ничего не пугает".

Александр Хацкевич, тренер Динамо: "Выполнена лишь минимальная задача —выход в весеннюю стадию еврокубков. Но есть же еще и максимальная цель — первое место в группе. Мы настраиваемся на победу, которая и будет нам его гарантировать. Мы напомнили ребятам, как начинали первый тайм с албанцами. Это было нужно для того, чтобы они визуально вспомнили, как проходил тот матч, так как мы уже давненько со "Скендербеу" играли. У албанцев играющая команда, поэтому мы настраиваемся на то, что в обороне нужно сыграть надежнее, чем в первой встрече".

Матч начнется в четверг, 23 ноября, 22:05 в Эльбасане на "Эльбасан-Арене". Арбитр — Оливер Драхта (Австрия). Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2".

В предпоследнем туре группового раунда Лиги Европы в квартете J может решиться если не все, то очень многое. Все четыре команды имеют шансы на выход в плей-офф. "Заря" на данный момент занимает второе место и попробует добыть положительный результат в Швеции.

В первом туре группового турнира луганчане в номинально домашнем поединке уступили "Эстерсунду" (0:2), и теперь грезят в мечтах вернуть долг шведам той же монетой.

Если чемпионат в стране Тре Крунур уже закончился, и "Эстерсунд" может сконцентрироваться исключительно на Лиге Европы, то перед "Зарей" стоит сразу несколько актуальных задач. В чемпионате у подопечных Юрия Вернидуба дела идут не лучшим образом, и несмотря на ряд успешных матчей, луганчанам еще только предстоит побороться за попадание в первую шестерку.

У скандинавского клуба цели куда более прозаичны. В случае гипотетической победы над Зарей коллектив под управлением Грэма Поттера досрочно оформит для себя выход в плей-офф, так что настроены хозяева будут явно решительно. Луганчанам, в свою очередь, также необходимо побеждать, однако следует оглядываться на результат в параллельном матче, при этом переживая за успех "Герты".

Для команды Вернидуба наступает самый важный этап, который может стать историческим прорывом. Впервые луганчане так близки к попаданию в плей-офф европейского клубного турнира, и, мало того, перед двумя заключительными гастролями шансы украинского клуба рассматриваются весьма высоко. Многое будет зависеть от того, насколько тренерскому штабу удастся найти нужные ключи к подсознанию футболистов, а те, в свою очередь, сумеют реализовать задумки наставника на поле. Хочется надеяться, что у симпатичной луганской команды все получится!

Ориентировочные составы:

"Эстерсунд": Кейта — Менса, Нури, Папаяннопулос — Бьеркстрем, Эдвардс, Петтерссон, Сема — Фритцсон — Архин, Бертилссон.

"Заря": Лунин — Опанасенко, Гречишкин, Сваток, Сухоцкий — Андриевский — Караваев, Харатин, Гордиенко, Громов — Юри.

Юрий Вернидуб, тренер "Зари": "Каждая игра в Лиге Европы — праздник для меня и для команды. В этот раз у нас есть шанс пройти дальше. Надеюсь, это удастся, и мы все для этого сделаем. Мне очень импонирует игра "Эстерсунда". Видна рука тренера. Нетипичная шведская команда, которая умеет и любит играть в атаке, контролировать мяч. Есть сильные игроки в атаке, крайние защитники быстрые. Хорошего уровня команда. У нас есть желание сыграть хорошо, ведь проиграли им 2:0".

Матч состоится в четверг, 23 ноября, 20:00 в Эстерсунде на "Эстерсунд Арене". Арбитр — Кевин Блом (Нидерланды). Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Напомним, в предыдущем туре ЛЕ в Берлине "Герта" принимала на своем поле луганскую "Зарю" и обыграла соперника со счетом 2:0, а в Берне на арене "Стад де Суисс" швейцарский "Янг Бойз" принимал киевское "Динамо" и уступил 0:1.