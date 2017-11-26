"Шахтер" запретил детям участников АТО выйти на поле в футболках с патриотической надписью

Донецкий "Шахтер" отказался поддержать инициативу Федерации футбола Украины с участием детей воинов АТО.

При этом дети украинских воинов уже семь раз выводили на поле игроков команд Премьер-лиги, сообщает ТСН.

И каждый раз малыши надевают одинаковые футболки с надписью "Мой отец — герой Украины". Их надевали и сами футболисты.

Однако сегодня — за несколько часов до начала матча — родителей предупредили, что дети должны выходить на поле в своих повседневных куртках.

Напомним, ранее экс-игрок "Шахтера" рассказал, как в команде Ахметова игрокам затыкают рот.