Премьер-лига. "Динамо" в гостях уверенно обыграло "Сталь"

Сегодня, в воскресенье, 26 ноября, в очередном, 17-м, туре Украинской Премьер-лиги на стадионе "Оболонь-Арена" киевское "Динамо" победило каменскую "Сталь" со счетом – 2:0.

В составе победителей отличились Мбокани и Морозюк.

К слову, арендованные в "Динамо" защитники "Стали" Тымчик и Михайличенко не могли принимать участие в матче. В свою очередь, наставник киевлян Александр Хацкевич поставил в стартовый состав молодых Миколенко и Шапаренко.

Первый тайм полностью был за "Динамо". На 8 минуте Мбокани головой в упор пробивал ворота "Стали", но попал в Пенькова.

Однако следующий голевой момент легионер киевлян не упустил. На 13-й минуте Цыганков отобрал мяч и отпасовал на Шапаренко, а тот – на Мбокани, который и поразил ворота "Стали". Ее игроки сигнализировали арбитру Виктору Копиевскому, что нападающий "Динамо" находился в офсайде, но он указал на центр поля.

В начале второго тайма, на 51-й минуте Морозюк замкнул верховую подачу Цыганкова. Матч так и закончился со счетом 0:2.

Таким образом, после этой победы "Динамо" набрало 35 баллов и занимает второе место, а "Сталь" осталась на последнем, двенадцатом месте в турнирной таблице УПЛ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" в Лиге Европы проиграло албанскому "Скендербеу".

Сталь – Динамо 0:2

Голы: Мбокани, 13, Морозюк, 51

Сталь: Пеньков – Ульянов, Даниелян, Ткачук, Мицик – Якимив (Мысык, 76), Месхи (Копытов, 67) – Кузик, Малакян, Климчук – Обрадович (Вакула, 60)

Динамо: Бущан – Кендзера, Хачериди, Кадар, Миколенко – Морозюк (Гармаш, 65), Шепелев, Буяльский, Шапаренко (Мораес, 75), Цыганков – Мбокани (Русин, 86)

Предупреждения: Якимив, Климчук, Цыганков – Шепелев, Хачериди.

