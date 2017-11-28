"Надо добиться Золотого мяча". Блохин дал совет молодым футболистам

Легендарный футболист и известный тренер Олег Блохин рассказал о воспитании юных футболистов, о поведении молодых игроков и о нынешнем состоянии украинского чемпионата.

"С детьми нужно работать не по шаблону. Индивидуальности прорвутся, индивидумы должны быть. Я никогда не поверю, что, допустим, из тысячи ребят нельзя отыскать двух-трех. Просто не загоняйте в рамки. Меня тоже пытались загнать в рамки. Пытались! Тот же Васильевич. Но мое − было мое. Я так видел. И как меня не загоняли, я все равно видел так. Кто мог подумать, что я Баварию тогда так обыграю − четырех человек? Защитники стоят и думают, ну пришел какой-то мальчик, нас тут четыре человека, там никого нету. Что он будет делать? Раз-раз и забил! Непредсказуемость. А у нас кто обыгрывает? Один в один обыгрывайте, ребята. Лезьте в штрафную, зарабатывайте! Нельзя разорвать оборону, если вы ни одного не выдернули", − сказал Блохин в интервью FootballHub.

Кроме того, специалист прокомментировал поведение молодых игроков.

"Первый контракт. Купил Ferrari или Maseratti − и все! Жизнь удалась! Все девочки твои. Но не в этом суть. Ты купил машину, ты купил квартиру, заработал деньги, создал семью. Ты живешь и жизнь идет дальше. А завтра что? Кому ты нужен? Кто тебя вспомнит? Мы может денег не зарабатывали, но вот я оставил след в истории. Записано - обладатель "Золотого мяча". Вот этого добиваться надо"!, − сказал Блохин.

Также он рассказал о своем видении проблем нынешнего украинского футбольного первенства.

"Я видел статистику. На Шахтер пришло 11 тысяч, на киевское Динамо с Ворсклой пришло 7 тысяч, а все остальные команды собрали 3 тысячи зрителей. Как может на стадион прийти 500 человек? Это как − ты шел мимо и решил зайти, посмотреть футбол? Это уровень футбола значит искуственно создаем? Так, может, нужно 12 команд, чтобы они поднимали уровень? Как я прийду на стадион, если тут даже туалета нет? – отметил Блохин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Блохин рассказал о тяжелых тренировках времен Лобановского.