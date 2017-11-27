"Выпил бы рюмочку и думал". Блохин рассказал о своем уходе из "Динамо"

Известный футболист и тренер Олег Блохин дал комментарий по поводу последнего периода своей работы на посту наставника столичного "Динамо".

"Когда тебе чуть ли не в микрофон говорят - когда уже уйдешь из киевского "Динамо"? Это что, подстава такая была? Или как? Меня после каждой игры журналисты "снимали" с поста. Я даже не удивлялся. Провокации были, журналисты знали мой характер. Каждый проигрыш я переживал все в себе, любой проигрыш в себе. Мне казалось, я проиграл, не команда. Нужно уважение иметь, ведь можно провоцировать любя. А когда в лоб спрашивают - "Когда Вы уйдете?". Скажи они по-другому, вроде: "Владимирович, а Вы не задумывались об уходе"? То я бы сказал, ребята, я не против. Вот, сейчас приду, рюмочку выпью и подумаю об этом", − сказал он в интервью FootballHub.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Блохин рассказал о тяжелых тренировках времен Лобановского.