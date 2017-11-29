За победу над "Динамо" в Кубке Украины игрокам "Десны" обещают миллион гривень

В случае победы над киевским "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины футболисты черниговской "Десны" получат миллион гривень премии.

Как именно будут делиться эти деньги внутри команды — до конца неизвестно, но очевидно, что это хороший стимул для игроков, ведь зарплата футболистов в "Десне" по информации местных СМИ, составляет от 6 до 60 тысяч гривень, сообщает телеканал "Футбол 1".

Отметим, что "Десна" в прошлом сезоне заняла второе место в Первой лиге, но не сумела пройти аттестацию и не вышла в Премьер-лигу.

В нынешнем сезоне после 22 туров Первой лиги черниговчане занимают 5-е место в турнирной таблице. Напомним, поединок Кубка Украины "Десна" — "Динамо" пройдет в Чернигове сегодня, начало — в 19:00.

Напомним, в 1/8 Кубка Украины "Динамо" победило "Александрию", а "Шахтер" вырвал победу у "Зари" в экстра-тайме.