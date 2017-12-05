Эхо допингового скандала. Сборную Россию выгнали с Олимпиады-2018

Сборная России отстранена от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года по решению исполкома Международного олимпийского комитета.

Об этом рассказал президент организации Томас Бах на пресс-конференции, сообщается на сайте МОК.

Отмечается, что спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован по решению исполкома. Также всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на Игры в Пхенчхане.

Кроме того, МОК принял решение о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх российского вице-премьера Виталия Мутко.

Аналогичные санкции применены к бывшему замминистра спорта Юрию Нагорных, который упоминался в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Нагорных покинул Минспорта в октябре 2016-го, в июле того же года его отстранили от работы.

Помимо этого, Дмитрий Чернышенко, возглавлявший оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, исключен из координационной комиссии Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине.

Заседание исполкома проходило в Лозанне (Швейцария). Решение принималось на основе выводов, сделанных двумя комиссиями: Дениса Освальда и Самуэля Шмидта. Первая занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр в Сочи, вторая расследовала причастность сотрудников Министерства спорта России к возможному сокрытию положительных допинг-проб.

Отметим, что в ноябре у сборной России отобрали 10 медалей, завоеванных в Сочи. Таким образом, команда потеряла первое место в общекомандном зачете.

Напомним, ранее во Всемирном антидопинговом агентстве рассказали о госпрограмме допинга в России.