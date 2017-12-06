"Русские это заслужили". Западные СМИ об отстранении РФ от Олимпиады-2018

Тема номер один в спорте сегодня - известие о полном отстранении российских паралимпийцев и частичное отстранение атлетов от соревнований под эгидой Международных Олимпийского и Паралимпийского комитетов.

"Главред" представляет подборку мнений западной прессы относительно главного скандала в спорте за долгие годы.

CNN: Интересно посмотреть на факты: по сравнению с Олимпиадой в Ванкувере, которая прошла в 2010 году российские паралимпийцы увеличили количество добытых медалей более чем на 50 процентов. Когда я брала интервью у Филипа Крейвена, президента Международного паралимпийского комитета, меня ошеломили выражения, которые он использовал для описания сложившейся ситуации. Вот что он сказал: он сказал, что российский менталитет, который ставит медали выше морали вызывает в нем отвращение. Он использовал именно это слово и был очень тверд в том, что олимпийский комитет поступил абсолютно правильно и принял единственно правильное решение

The Daily Beast: Международный паралимпийский комитет доказал, что обладает твердостью духа, которой, к сожалению, не хватило Международному олимпийскому комитету. Вся сборная России была отстранена от начинающейся в следующем месяце Паралимпиады в Рио. "Я уверен, что российское правительство катастрофически обошлось со своими пара-атлетами. Тотальная коррупция в анти-допинговой системе противоречит правилам и бьет в сердце самого духа паралимпийского спорта", - сказал Филип Крейвен. Олимпийский дух жив - но только на Паралимпийских играх.

Yahoo! Sports: Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить российскую паралимпийскую команду от предстоящих Игр. И да, вы прочитали правильно: паралимпийскую команду. Не олимпийскую. "МПК принял решение отстранить Россию, решение вступает в силу незамедлительно", - объявил его глава Филип Крейвен. Так что целая нация была отстранена от того, что должно быть примером самого талантливого, вдохновляющего среди нас. Атлеты, вне зависимости от национальности, заслуживают бесконечного уважения за то, что нашли способ преодолеть потери конечностей или физические ограничения для участия в спортивных состязаниях мирового масштаба. Паралимпийцы - лучшее напоминание того, что мир состоит из ментально, эмоционально и физически сильных людей. Да, наивно верить, что допинга в паралимпийском спорте нет вовсе, но разве не наивно удовлетворение о того, что где-то он еще существует? Русские определенно заслужили отстранение. После Олимпиады в Сочи всех атлетов должно было бы отстранить после того, как государство участвовало в допинговых махинациях. "Дело не в атлетах, которые обманывают систему, дело в самой государственной системе, которая обманывает самих атлетов", - сказал Крейвен.

The New York Times: Россия, для которой успехи ее атлетов всегда служили символом ее статуса сверхдержавы, столкнулась с крупнейшим международным спортивным кризисом со времен эры СССР, когда во вторник МОК отстранил страну от зимней Олимпиады 2018 года. В стране, где очень сильные зимние виды спорта, отстранение повлияло на простых россиян, которые призывают своих фигуристов, биатлонистов и хоккеистов бойкотировать Игры чтобы показать, что без России Олимпиада не Олимпиада вовсе.

В Швейцарии президент Олимпийского комитета России Александр Жуков извинялся "за нарушения антидопинговых правил, совершенных в нашей стране", в разрез с позицией официальных лиц, утверждающих, что система допинга не была систематической и санкционированной правительством. Во вторник сам Жуков был отстранен от должности.

Отвечая на вопрос о расследовании МОК в октябре Путин предположил, что это является результатом американского заговора и намекнул на бойкот в случае, если российским спортсменам придется выступать под нейтральным флагом. "Это было бы унизительно для нашей страны".

Россия, убеждая в своей невинности, пытается представить допинговый скандал как продолжение противостояния с США, когда американцы бойкотировали летние ОИ-1980 в Москве из-за вторжения СССР в Афганистан. Тем летом около 70 стран бойкотировали Игры. Спустя четыре года Россия ответила бойкотом летних ОИ в Лос-Анжелесе, а к ней присоединились 14 союзников коммунистического блока. Как и Советский Союз, Путин вкладывал деньги в Олимпиаду для повышения международной репутации России и собственного политического капитала. Его рейтинг доверия неуклонно снижался до игр в Сочи. Российские спортсмены преуспели в этих играх. Спустя месяц Путин аннексировал Крым, его рейтинги достигли 86% одобрения и с тех пор вряд ли снизились.

The Guardian: Даже Бах, хороший друг президента России Владимира Путина был вынужден заявить о "беспрецедентной атаке на идеалы Олимпийских игр и спорта". Учитывая впечатляющие масштабы преступлений, некоторые полагают, что наказание [для России] должно было быть более строгим, а штрафы - гораздо более высокими. Фактически, Россия была признана виновной в финансировании государством более трех тысяч спортсменов в 30 видах спорта. Тем не менее, Мутко каким-то чудом по-прежнему остается ответственным за чемпионат мира, который пройдет в России в следующем году. России бросили спасательный круг: ее олимпийцы смогут выступать в Пхенчане под нейтральным флагом и надписью на майках "Олимпийский спортсмен из России" если докажут, что не замараны махинациями Мутко. Это кажется справедливым решением - это всегда история о справедливости, а не о возмездии, и это также касается чистых русских атлетов. Да, многие страны имеют проблемы с допингом, но очевидно, что проблемы России в этом смысле уникальные в своих масштабах и глубине.

Independent: Президент Паралимпийского комитета Филип Крейвен не колебался, вынося вердикт. Такая же власть для вынесения вердикта дана была и президенту Олимпийского комитета Томаса Баха. В тот момент, когда все следили за МОК и его главой Томасом Бахом, который участвовал в церемонии открытия на "Маракане", он имел возможность высказаться против махинаций России. Представьте ошеломительный эффект, если бы этот немецкий юрист заявил: "Россия, вы опозорили себя и спорт. Вы обманывали. Ваши деяния раскрыты, и они будут иметь последствия. Мы докопаемся до истины". Ничего подобного. Ни слова. Просто заговор молчания, который показывает миру, что спортом управляют богатые, и корыстные.