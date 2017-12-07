Bild: "Бавария" думает над приглашением тренера "Шахтера" Фонсеки

Главный тренер "Шахтера" португалец Паулу Фонсека входит в число претендентов на пост нового тренера "Баварии".

По информации Bild, кандидатура 44-летнего специалиста была предложена руководителям немецкого клуба Карлу-Хайнцу Румменигге и Хасану Салихамиджичу.

Контракт мюнхенцев с нынешним главным тренером Юппом Хайнкесом рассчитан до лета. Тем не менее, помешать возможной сделке может тот факт, что Фонсека не знает немецкий язык, а это является важным критерием для боссов "Баварии".

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